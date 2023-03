Guillaume MINARD

Dirigeant du cabinet d'expertise comptable et de commissaires aux comptes AURVALIA



J'interviens plus particulièrement auprès des entités d'exercice professionnel des métiers du droit, notamment les cabinets d'avocats, sous forme individuelle, association, société civile et société d'exercice libéral.



Mes travaux m'ont conduit à développer auprès de nos clients prestataires informatiques, intervenant principalement sur internet, des compétences en intégration des données business en langage comptable, dans l'identification des contraintes comptables et fiscales et l'accompagnement dans le paramétrage des outils de commerce en ligne.



AURVALIA intervient aussi auprès des professionnels des métiers de l’hôtellerie et de la restauration.



Mes compétences :

Création d'entreprise

Commissaire aux comptes

Audit

Conseil

Social

Comptabilité

Gestion Haut de Bilan

Financement et Gestion Prévisionnelle

Fiscalité

Droit des sociétés

Fiscalité des TPE PME

Évaluation d'entreprise