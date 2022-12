Guillaume OLIVIER

Mes compétences :



Magnétiseur guérisseur

Maïté Reiki Ushui

Maître Reiki Shamballa 13 D

Coach de vie



60 euro soin énergétique.

(Problème existentiels, recentrage, Reconnection a son soi et ses multi dimensionnalitées , élimination des blocages et tensions , libération psychique et émotionnelle, trouver sa voie., Liberation du Karma et mémoire cellulaires....)



Masseur Bien Être Tantrique

2h / 150 euro.

(Travail sur le féminin sacré, la kundalini, savoir s aimer dans tout son corps , libération de mémoires cellulaires, connaissance de soi et son potentiel, redonner la possibilité de s ouvrir a nouveau pour les femmes qui ont été maltraitées par l'homme ...)





Je reçois en cabinet !



Rdv par mail, pour commencer, pour filtrer aux vues d innombrables demandes de curieux je ne répond plus par tel directement.

kingouest@yahoo.fr