Guillaume ORSATTI

Entreprenant, dynamique, organisé et avec un fort esprit d'équipe je souhaite développer mon projet professionnel dans le domaine du digital et de la transformation numérique.



Le monde, les personnes, les machines et les terminaux sont de plus en plus connectés. Je suis donc convaincu que le déploiement de nouvelles technologies, mobiles et autres, seront les clefs du succès de notre futur.



Contribuer à développer les innovations dont le monde de demain sera fait est ma spécialité. Relever des challenges, conserver des équipes et des partenaires motivés, monter en compétences sont mes principaux objectifs.



"Bring the Future Today" by being part of innovative technologies development.



Mes compétences :

Stratégie d'entreprise

Commerce international

Esprit d'équipe

Management de projet

Études marketing

Études de marchés

Community management

Dynamique

Marketing

Marketing stratégique

NFC

Marketing online

Bien organisé

Communication

Benchmarking/veille

Import/export

Autonome et rapidement opérationnel