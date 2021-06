Guillaume PHILIPPE

Mes domaines dintervention :



1 / Gestion d'éco-projets événementiels physiques, digitaux et hybrides : Convention, colloque, réunion, soirée, lancement de produit, pop-up store, worshop, roadshow, networking



2 / Conseil Stratégique en communication éco-responsable et digitale : Étude de contexte, veille, benchmark, stratégie de communication, positionnement, vision, ambition de marque



3 / Création graphique et édition : Accompagnement dans lélaboration de votre identité visuelle et de vos supports print et digitaux



4 / Réalisation Audiovisuelle : Accompagnement dans la conception et réalisation de films corporate, campagnes publicitaires, reportages, motion design, interviews



5 / Creative Business Developer spécialisé dans les prestations de communication et l'organisation d'événements



Mes forces :

Créatif

Toujours de bonne humeur

Curieux

Éco-communicant