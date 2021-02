Guillaume PONCE

Issu d'une formation financière, j'ai 2 ans et demi d'expériences professionnelles dans le secteur bancaire.

Ma première expérience significative est celle que j'ai effectué à la Caisse d'épargne Rhône alpes en tant que conseiller clientèle de professionnels durant 1 an et demi.

Ma deuxième expérience je l'ai effectué au sein du groupe BNP Paribas pour une durée de 10 mois sur le même poste de conseiller clientèle de professionnels.

Mes missions au regard de ces 2 expériences étaient les suivantes :

- Promouvoir et vendre les services bancassurances aux professionnels

- Conseiller les clients pour leurs investissements et placements en conservant la primauté des intérêts clients

- Vérifier les informations comptables et financières des sociétés

- Instruire les demandes de financements et évaluer les risques tout en négociant les garanties et contreparties

- entretenir des relations avec les professionnels et les partenaires tiers (apporteurs d'affaires, notaires etc...)



Les compétences développées sont une maitrise des connaissances juridiques, fiscales, financières. Un savoir être indispensable pour savoir écouter, détecter les besoins et convaincre.



Mes compétences :

Audit

Organisation du travail

Adaptabilité

Développement commercial

Analyse financière

Gestion de la relation client

Analyser écouter réfléchir agir

Risk Management

Accounts Receivable

Financial Analysis