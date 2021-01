Janvier 2021, je suis actuellement en poste dans l'entreprise Bonduelle situé à Rosporden(29). Mes différentes missions consiste en que tant technicien maintenance à assurer et améliorer le TRS des lignes de conditionnement / préparation et expédition . Je suis amené à piloter des chantiers de type préventif / curatif tout en assurant la sécurité du personnel et du matériel.