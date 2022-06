Guillaume SAVATON

Ingénieur Recherche et Développement expérimenté, avec un parcours professionnel dans les domaines de la recherche académique, de l'enseignement supérieur, et de l'industrie des télécommunications.

Compétences en informatique, systèmes embarqués, électronique numérique (FPGA, langages de description de matériel), traitement numérique du signal, ingénierie dirigée par les modèles et langages dédiés (Domain-Specific Languages, DSL).

Projets et intérêt personnel en développement web front-end, programmation fonctionnelle.