Guillaume SAVOYARD (PERROT)

Ex cadre technique d'exploitation de gisements (eaux, gaz et pétrole), je suis en pleine reconversion dans le monde de la cuisine, une passion que je traine depuis l'enfance et dont j'ai la chance d'en faire un métier.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES :

1990 - 2002: Commercial chez CSMO Mines (Québec)

- Chargé des relations clientèles

2002 - 2017: Cadre technique d'exploitation

-Responsable des missions d'exploitations, de recherche

- Responsable du matériels, des ressources humaines

2021 - Jusqu'à ce jour: En reconversion comme cuisinier



FORMATION :

1982 - 1983: BACCALAURÉAT

Série Scientifique

1984 - 1989: MASTER 2

Business et Administration (Université Laval)



COMPÉTENCES :

Ventes, gestion, administration, services clientèles, comptabilité, cuisine