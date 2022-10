Guillaume SCOLAN

D’une formation spécialisée « Energétique » avec une forte composante application concrète (Travaux pratiques). Je suis capable d’apporter mon expertise dans les transferts de chaleurs, dans les secteurs suivants (Industrie, bâtiment, production d’énergie à partir de sources fossiles ou renouvelables, génie climatique).



Mes compétences se traduisent par l’optimisation de la production, des consommations et des transferts d’énergie en travaillant sur la conception des procédés ou sur leur mode de fonctionnement. Cette optimisation tient compte des enjeux économiques et environnementaux. Doté d’un esprit curieux et entreprenant j’ai su mener a bien plusieurs misions dans les domaines suivant :



-Réalisation d’un projet de 16 logements BBC/RT2012 (Travail sur l’enveloppe thermique du bâtiment).

-Conception d’un parc photovoltaïque de 300 m² (Dimensionnement et encadrement administratif du dossier).

-Audit énergétique en industrie (Campagne de mesures, expertise, proposition et présentation de solution au COPIL pour validation)

-Développement et construction de micro centrale hydroélectrique (Dimensionnement, pilotage projet, management équipe travaux, innovation,)



Autres centres d’activités :



-Secrétaire d’une Association de sauvegarde du patrimoine.

-Création d’une SCI avec des associés dont j’assure la partie gestion administrative et développement d’activité comme cogérant.





