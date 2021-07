Guillaume SERRANO

+33 (0)6 83 95 55 35



Je suis consultant en recrutement spécialisé sur les métiers du Droit, de la Fiscalité, de la Finance et des Ressources Humaines.



J'assiste les cabinets d'avocats d'affaires et les entreprises leader sur le marché dans leurs recrutements de collaborateurs et d'associés en France et à l'international.



En charge des mandats de recrutement et de chasse confiés par nos clients, mes missions sorganisent autour de trois principaux volets :



- Business Development : animation et développement d'un portefeuille de clients stratégiques (cabinets d'avocats, groupes français et internationaux etc.) dans des secteurs variés ;

- Business Partner : pilotage pour le compte de nos clients des missions de conseil en recrutement en proposant, lorsque cela savère nécessaire, des méthodologies créatives et sur mesure ;

- Talent Acquisition : supervision de l'intégralité du processus de recrutement - sélection, évaluation, accompagnement, présentation, négociation et suivi d'intégration des candidats.



Je suis titulaire d'un Master 2 en Droit des affaires et du Diplôme de Juriste Conseil d'Entreprise obtenus à l'Université Aix-Marseille en 2011.



Je parle couramment le français et l'anglais.