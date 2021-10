Ingénieur structure bois et ingénieur en modélisation.

Je suis travailleur, rigoureux, avec un bon sens du contact et possède de bonnes connaissances de logiciels de modélisation et de dessin tels que Catia, Acord ou Cadwork.



Mes compétences :

CATIA V5

ACORD

CAO

CADWORK

MICROSOFT OFFICE