Guillaume THIBAULT

Pour passer de l'informatique aux énergies renouvelables, j'ai suivi des cours du soir (électrotechnique, mécanique...) puis une formation de maintenance industrielle.

Après trois ans dans les parcs éoliens français, les premiers symptômes de mon syndrome EHS mont poussé à une nouvelle reconversion. Suivant mes convictions écologiques, j'ai opté pour les systèmes solaires.

J'ai donc continué à travailler sur de puissantes installations électriques, usant et abusant des réseaux sans fils, déclenchant ainsi la bascule dans l'électro-hypersensibilité, diagnostiquée peu après.

Depuis, j'ai été déclaré travailleur handicapé et j'ai appris la sobriété heureuse dans des zones refuges hors onde (zones blanches). J'en sors pour me former à l'agriculture biologique et préparer mon installation.