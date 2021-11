Guillaume THIERY

Docteur (PhD), normalien (ENS Paris-Saclay), ingénieur (Chimie ParisTech).



Formation en informatique (environnement Mainframe) faisait suite à une formation initiale scientifique.



Disponibilité immédiate. Mobilité dans le Nord et le Pas-de-Calais. Permis B en cours d'obtention.



Expériences en gestion de projet (aboutissement du projet de thèse, organisation d'un congrès scientifique national, organisation d'événements au sein de l'institut, création d'une association). Excellentes capacités d'apprentissage (possibilité de formation supplémentaire à l’embauche). Expérience en gestion de groupe (service d'enseignement durant le doctorat).

Très bonnes capacités de communication (prix de communication orale - en anglais - à un congrès scientifique national en 2016) ainsi que de recherche documentaire et de veille informationnelle.



Excellente maîtrise de l’anglais et de l’allemand, nombreux séjours à l'étranger.



Doté d'une personnalité curieuse et prompt à m’adapter et à me former, je recherche un poste où la stimulation intellectuelle se renouvellerait quotidiennement, portant sur un ou des projets ou missions définis à court, moyen ou long terme, impliquant idéalement une part de communication (interne comme externe, y compris avec un client).



Mes compétences :

Conception de modes opératoires

Valorisation de résultats

Analyse critique de données

Gestion de groupe

Gestion de projet

Communication interne et externe

Organisation d'évènements

Communication orale et écrite

Outils bureautiques

Conservation et archivage de données (logiciels)

Veille concurrentielle

Capacités d'apprentissage

Adaptabilité

Rigueur scientifique

Autonomie

Travail en équipe

Esprit d'entreprise

Esprit d'initiative

Recherche documentaire

Recherche scientifique

Informatique