Guillaume THIRARD

Spécialisé dans la gestion des risques naturels littoraux depuis 2011, je bénéficie d'une double formation de géomaticien et d'ingénieur en environnement.

Après 5 années d'expérience professionnelle, je prépare actuellement une thèse en géographie physique co-encadrée par le laboratoire LETG Caen et le BRGM Orléans.



Mes compétences :

SIG

Gestion de bases de données

Gestion environnementale

Littoral

Hydrologie

Enquêtes qualitatives et quantitatives

Gestion des risques

Géomorphologie

Géographie

Géologie

Pédologie

Rédaction de rapports