Guillaume VINH SAN

Je suis actuellement responsable adjoint de la médiathèque Le Point d'Interrogation à la ville du Bourget (93). Mes missions principales concernent avant tout le management d'une équipe de 8 personnes, la gestion administrative de la structure et du personnel. Je suis chargé de superviser la gestion du budget de la médiathèque ainsi que de l'organisation et l'enrichissement des fonds. Par ailleurs, je m'occupe de gérer les différents partenariats et d'assurer la communication externe et interne.



Mes compétences :

Back office

Microsoft Office

Mac OS X

Blogging

Application IPhone

Recherche documentaire

Rédaction de contenus

Édition

Relations Publiques

Médiation culturelle

Communication

Management

Gestion budgétaire

Communication culturelle

Assistanat de direction

Politiques culturelles

Secrétariat

Gestion des ressources humaines

Gestion administrative