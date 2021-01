J'interviens sur des formations en communication d'entreprise en employant des outils innovants et alternatifs tels que le théâtre.



Curieux et autodidacte, j'aime la découverte, la nouveauté, la rencontre avec autrui et les voyages.



Mon expérience professionnelle, dans le commerce et l'animation, ma permis de cultiver patience et endurance, de développer ma capacité d'écoute, de bienveillance, mon adaptabilité à l'imprévu.