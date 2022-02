Mes formations et expériences en tant que coiffeur et propriétaire de salon et dacadémie de perfectionnement en coiffure m'ont permis d'acquérir les compétences comme gérant de salon de coiffure. Lenthousiasme, le leadership, la patience et lhonnêteté sont les maîtres mots de ma vision professionnelle, avec laquelle je tends à concilier la satisfaction de la clientèle, le bien-être et lesprit déquipe.