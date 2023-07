Guillermo AGUIRRE

Cabinet d’architecture intervenant à differents échelles de la construction, s’interressant a une grande variété de programmes, et très sénsibles au contexte.



Notre activité est structuré au tour de projets tel que l’aménagement de logement privée, construction/extension de bâtiments d’habitation individuel et collectif, maîtrise d’ouvre pour syndics de copropriété, changement d’affectation des locaux commerciaux… Parce que, Architecture, Architecture intérieure, et Design sont autant de domaines d’expérimentation qui enrichissent notre réflexion, nous intervenons dans toute les constituantes d’un projet : volumes, matériaux, structure, lumière, fluides, coloris, mobilier sur mesure. Attentif à la qualité de nos réalisations nous assumons chaque phase du projet, de la conception à la réalisation, portant une attention toute particulière au respect des engagements contractuels entre maîtrise d’ouvrage et entreprise.





