Guo Yu - Etudiant en informatique



Recherche un stage de 4 à 6 mois dans le développement informatique / web à partir de juillet 2021



Mail : guo.yu@epitech.eu

Tél : 07 81 35 87 13

Linkedin : https://www.linkedin.com/in/guo-yu-paris/



Autodidacte, impliqué, ambitieux, rigoureux, esprit déquipe, adaptation rapide

FORMATION / ÉDUCATION



2020 - 2025

{EPITECH} - European Institute of Technology

École de lExpertise Informatique

Titre dExpert en Technologie de lInformation reconnu par lEtat



2017 - 2020

Lycée Saint Stanislas - LPCIG

Lycée Professionnel de la Communication et des Industries Graphiques

BAC pro RPIP option A productions graphiques



2015

HSK niveau 4 (test dévaluation de chinois)

TECHNOLOGIES



C

Node.js

SQL

HTML / CSS

Java

Python

Github

LOGICIELS / OUTILS



Visual Studio Code

Postman

phpMyAdmin

WordPress / Wix

PhotoShop

Illustrator

InDesign

Suite Office

Trello

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES



Graphiste (CDD), Positif Design

juillet - aout 2020 (1 mois)

- Création & élaboration de produit graphique de communication à partir des logiciels Photoshop et Illustrator.

- Gestion de communication relationnelle avec les clients.



Graphiste (stage), Positif Design

septembre - novembre 2019 (2 mois)

- Création & élaboration de produit graphique de communication à partir des logiciels Photoshop et Illustrator.



Graphiste (stage), Vivre en Harmonie

novembre - décembre 2018 (2 mois)

- Création de visuels de revues mensuelles et de livres.

- Mise en page & PAO à laide des logiciels InDesign et PhotoShop.



Assistant offset / Graphiste (stage), Siff 18

mai - juin 2018 (1 mois)

- Assistance aux presses offset.

- Conception et création dobjets de communication visuelle.

PROJETS



- Recodage des fonctions principales des librairies standards et de linux (printf, ls...) en C.

- Reproduction de mini jeux vidéo 2D avec la lib CSFML.

- Mise en place de tests unitaires avec Criterion.

- Gestion dune Database MySQL et développment dune API pour

créer une TODO App à laide de Node.js & Express.js.

- Développement dun interpréteur de commandes Unix SHELL en C.

- Création dun site web à laide des technologies HTML & CSS.

LANGUES



ANGLAIS : niveau B1

CHINOIS : niveau B1

CENTRE DINTÉRETS



Jeu Vidéo - Volley - Manga - Animation - Musique