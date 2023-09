Nous offrons surtout l’opportunité à de nombreuses personnes : d’augmenter leur revenu (titulaires ou non d’un diplôme, quels que soient leur âge et leur lieu de résidence), de trouver un emploi, d’engager une reconversion professionnelle ou une reprise d’activité et, pour certaines, d’évoluer vers la création d’entreprise.

https://expansion-promotions.blogspot.com/