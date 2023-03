Guy Gervais BILONGO

Expert Consultant en Communication (org. et politique/ socio-éducative et stratégique) avec expérience du monitoring des questions sociales et migrations.

Doctorant - chercheur à l'Université Panthéon - Assas Paris II (Sciences de l'Information et de la Communication) et à l'Institut Catholique de Paris (Faculté des Sciences Sociales et économiques.



Assistant de recherches à l'Université Catholique du Congo

Member of Signis - World Catholic Association for Communication en RD Congo

Consultant à Médi@ction-Kinshasa

Coordonnateur à Barthoz Pologne-Congo

Fac-Habitat (France-Orly)