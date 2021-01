Guy GUY KUSTERMANN (KUSTERMANN)

InfoGK est une société experte en informatique professionnelle d’entreprise.



Nous intervenons pour des missions de conseil, d’audit, de formation, nous assurons la mise en œuvre, l’assistance ainsi que le suivi des systèmes d’informations.



Nous en assurons également la consolidation et la sécurisation en élaborant des scénarios de reprise ou de continuité d’activité. Ces scénarios permettent de garantir la pérennité de l’activité de nos clients en cas de sinistre partiel ou total.



Notre domaine d’intervention inclut l’ensemble des prestations d’infrastructure telles que la virtualisation des systèmes, les réseaux, le stockage, la sauvegarde, la messagerie, l’interconnexion de sites distants, l’intégration de périphériques nomades dans des réseaux d’entreprise et la sécurisation des accès aux données.



Notre valeur ajoutée réside d’une part dans notre expérience et dans notre compétence, mais également dans notre polyvalence, notre réactivité, notre disponibilité ainsi que dans notre pédagogie avec une véritable prise en charge de nos clients.



Nous agissons comme prescripteur et comme partenaire pour orienter nos clients vers la solution la plus adaptée à leurs activités.



Nous disposons d’un réseau de partenaires reconnus par la profession afin de couvrir tous les besoins informatiques de nos clients.



Mes compétences :

VMWare

Virtualisation

Réseau informatique

Architecture des reseaux

Sécurité informatique

Stockage

Formation

Audit

Système d'information

Programmation informatique

Conseil

Entreprenariat

Réseau

Linux

Management

Microsoft Windows