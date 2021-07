Je me nome Kouassi Guy Hervé ; je suis ingénieur en électronique et en informatique ,

Ma structure est spécialisée dans le domaine de la sécurité électronique , l’économie d’énergie et l'informatique.Nous sommes basé en Côte d'Ivoire et avons des chantiers dans toute l'Afrique de l'ouest.



Mes compétences :

Informatique

Économie d'énergie

Infographiste

Gestion de projets

Entrepreneur

Energie

Électronique