Une expérience de 16 années dans le management d'une équipe de production (Rigueur, qualité, respect des délais, respect de la sécurité,).



Puis une expérience dans l'exploitation multi technique et la conduite d'installation (Production et distribution Eau chaude et Eau glacée, distribution HT-BT sur un site de plus de 400 000M², …).



Et enfin, un poste de coordinateur de consignation (préparation, suivi, étude des impact, reporting, des consignations pour les autres équipes mais aussi pour les entreprises extérieures).

Suivi des entreprises extérieures.