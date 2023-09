Guy RONTARD

Je suis avant tout un gestionnaire avec une grande capacité d'analyse et de synthèse. J'ai fait mes armes dans le contrôle de gestion et la comptabilité.

Aujourd'hui mes expériences professionnelles en management et en ressources humaines me permettent d'organiser et de diriger aisément les structures d'une cinquantaine d'unités.

Je suis un homme de compétition, et chaque jour doit apporter sa part de challenge.



Mes compétences :



Management

Synthèse

Analyse

Budgets

Anticipation

Endurance/Résistance