Cadre Dirigeant du Groupe International N°2 Mondial du Mobilier Urbain, de la Communication, Publicité Extérieure et Média, j'ai souhaité créer NEW START CONSULTING ®, Cabinet Conseil en Recrutement, Audit, Organisation, Optimisation et Développement pour les les Entreprises et les Collectivités Territoriales.



L'Organisme de Formation NEW START CONSULTING ® est Référencé au DATADOCK. Ce qui contribue au respect du décret qualité n°2015-790 du 30 juin 2015 par le prestataire de formation.



Site Internet: http://www.cabinetnewstartconsulting.com



Depuis Mai 2015, je dirige ma société de Conseil en Recrutement, Organisation, Optimisation et Développement de la Performance.

J'optimise la fonction au sein de l' entreprise pour plus d’efficacité, en m’appuyant, notamment, sur des outils très spécifiques " TTI Success Insights ®, Arc En Ciel ® , CTE ® ".



J'accompagne les entreprises, les PME / PMI et leurs acteurs, comme la collectivité, dans le recrutement, la formation, le management, la conduite de projets, la RH, le Bilan de Compétence, les Appels d'Offre ou encore l'Outplacement.



Ma vie professionnelle s’est construite au sein de plusieurs entreprises et grands groupes internationaux, autour d’expériences toutes différentes mais très enrichissantes et complémentaires, avec un seul fil conducteur, qui est de fédérer et d’accompagner au travers d’outils concrets et fondamentaux.



J'ai chaque fois mis en place le travail en équipe, la force de proposition, l’échange, la diplomatie, le partage, le respect de l’autre, la créativité, la réactivité, la prise de risques et la prise de recul et tout cela aussi parfois, face à des instants et événements difficiles et compliqués.



NEW START CONSULTING ® a mis en place les métiers de la Vente et du Management au quotidien au travers de la formation, ayant toujours pour objectif d’accompagner le plus grand nombre de personnes.

Egalement, l'assistance à maître d'ouvrage pour les Appels d'Offre de la collectivité que j'ai eu le bonheur de côtoyer au quotidien durant plus de 20 ans .



Les simples conseils ne suffisent plus. Il faut impérativement donner une autre dimension à l’accompagnement. Je me suis donné comme objectif au travers de mes formations, de permettre à toute personne, de l’entreprise, du secteur public/privé comme de sa propre initiative en tant qu’individu, de trouver des ressources en elle pour l’accompagner dans la réalisation de son objectif, dans la décision de ces actions à entreprendre pour être encore plus opérationnelle "demain", comme dans sa vie au quotidien.



NEW START CONSULTING ® est à votre totale écoute et prêt à vous rencontrer ou que vous soyez.

Membre du Réseau Conseil et Transfert d'Efficacité.

Certifié méthode du DISC (AEC ®) et WPMOT Facteurs de Motivation ( TTI SUCCESS INSIGHTS ®) .

Formateur externe AFPA ® et CNFPT ®.



Mes compétences :

Process recrutement

Process organisationnel

Management d'équipe

Process Vente et force de vente

Management opérationnel et hiérarchique

Process Communication

Management commercial – PAC – marchés publics

Gestion de projets

Gestion d'un centre de profits