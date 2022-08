Gwen Brot est passé par le Studio Ecole de France et le CFPJ, il débute son aventure radiophonique en tant que journaliste en 1992, il devient responsable des stations locales du groupe NRJ pour la Région Ouest, avant de prendre la responsabilité des stations locales de Chérie FM puis de lantenne nationale de la station.



Après un passage par BFMTV puis par iTELE (désormais CNEWS), Gwen Brot revient à ses premiers amours radiophonique via Chérie FM en décembre 2011 pour devenir le nouveau directeur dantenne. En septembre 2015, il devient rédacteur en chef de GrandLille.tv (désormais BFMTV GRAND LILLE) pour la couverture des régionales en Hauts-de-France en partenariat avec LCI et RTL.



En mars 2017 il crée la société PARFAIT CONSEIL spécialisée en communication médias. Quelques mois plus tard, direction l'île de La Réunion où il devient rédacteur en chef et coordinateur de l'antenne de RTL.



Retour en métropole en novembre 2019 pour occuper la fonction de rédacteur en chef chez ISA MEDIA DEVELOPMENT, poste qu'il cumule à partir de janvier 2022 avec le poste de co-animateur du 6 heures / 9 heures.



