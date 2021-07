Je suis originaire des Deux Sèvres. J'ai fais mes études à La Rochelle. J'ai eu la chance de pouvoir réaliser mes stages dans de grands établissements comme Four Seasons, un complexe hôtelier au Mexique.

Après 11 années passées sur les opérations à Disney en tant que responsable d'équipe en restauration et chargé de projet événementiel, je viens de me diriger dans le contrôle de gestion.