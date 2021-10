Gwenael LE GUERNEVEL

Mon parcours ma permis de développer des compétences, d'une part dans la réalisation d'essais (mécaniques, chimiques), et d'autre part dans la gestion des équipements de mesures ou encore la recherche et l'homologation de nouveaux matériaux en collaboration avec les fournisseurs. Jai en outre travaillé avec différents partenaires (Laboratoires, Universités) sur des projets tels que le développement et la fabrication d'un système d'auscultation par fibres optiques. Egalement référent Qualité pendant deux ans, j'ai assuré le maintien du marquage CE des produits et de la certification ISO 9001.