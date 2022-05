Gwendal DEREN

Aujourd'hui à la recherche d'un emploi en bureau d'études dans les domaines de l'électronique, de l'automatisme et/ou de l'électrotechnique, je suis diplômé d'un DUT Génie Electrique et Informatique Industrielle option électrotechnique obtenu à l'IUT du Creusot en 2019. J'ai pu confirmer mon intérêt pour ces domaines, à travers divers apprentissages de compétences et projets plus concrets.