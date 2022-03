Gwendal VITRY

Etudiant en Hygiène Sécurité Environnement, j'ai pu développer les aspects de la gestion des risques, de crise, de l'environnement et de la santé et sécurité au travail. Mes différentes missions lors de cette formation ont été :

- Gestion et maitrises des risques (NRBCE, Technologiques, Naturels, Incendies)

- Etude de poste

- Ergonomie de poste

- Radioprotection

- Droit (environnement, pénal, civil, administratif)

- Normes (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001)



Je m'orienterai sur le secteur du nucléaire. Je vais notamment poursuivre mes études à l'école des mines de saint Etienne en génie des installations nucléaires (GIN).



Je suis également sapeur pompier volontaire (1ère Classe) dans les SDIS 48 et 19 depuis 3 ans