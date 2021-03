Gwendolyn GARAN

Mon compte Viadeo est un copié collé de mon compte LinkedIn, que je trouve plus ergonomique : https://www.linkedin.com/in/noumenie/

Tout est en anglais ou presque.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter directement.



Currently Game User Researcher & Neurodiversity/Accessibility Consultant, I am a Neurodiversity ambassador speaker specialized in Accessible Player eXperience (handicap, mental health & toxicity).

I am eager to work worldwide, to popularize Game Accessibility, and empower Diversity and Inclusion.

EN Resume: https://bit.ly/3rJ7gC5