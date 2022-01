Gwenn BERGOT

Lors de l'année 2017, j'ai pris la décision d'opérer une reconversion professionnelle, le secteur du commerce ne répondant plus à mes attentes.

J'ai donc réalisé un bilan de compétences qui m'a mené à m'orienter vers les télécoms et plus précisément la fibre optique.

Suite à une formation FTTH au sein du campus de Ker-Lann à Bruz, j'ai obtenu un poste de Technicien fibre optique chez Solutions30 prestataire pour Bouygues Télécom sur le secteur de Brest.

J'envisage dans les mois à venir de m'orienter vers le poste de chef d'équipe Technicien FTTH, puis vers le poste de responsable de secteur FTTH.



Mes compétences :

Management

Communication

Informatique

Organisation

Rigueur