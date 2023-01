Gwenola SAILLARD CALVEZ

Née à Lorient (56) , installée à Nantes.

https://www.gwenolasaillardcalvez.com/



Je suis plasticienne et ma pratique est tournée vers l'installation, l'espace et la photographie.

Je suis enseignante en arts plastiques depuis 2000, après avoir terminé mes études à lécole de Beaux- Arts de Lorient en 1998, j'ai travaillé à Londres à la Royal Academy of Arts de 1998 à 2000.

Organisatrice du festival FACE (Festival dArts Contemporains dans les Églises et sur Leau) pendant deux éditions et directrice artistique du Festival Euro Land Art en 2011.

Actuellement, je suis enseignante et responsable du département arts plastiques à laMaison des Arts de Saint-Herblain.

Je partage un atelier avec le collectif La Boîte En Valise dans le quartier de Preux, Saint-Herblain.



https://www.instagram.com/laboitenvalise/