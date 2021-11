Mon role est de contribuer au bon fonctionnement du magasin, à la réalisation du CA, à la fidélisation de la clientèle. Je suis le relais opérationnel et managérial vis-à-vis de l’équipe. J’effectue la gestion de l’équipe, des stocks, les plannings, le merchandising, la mise en place de la stratégie commerciale, les encaissements. Rigoureuse et investie dans la réalisation des objectifs commerciaux du magasin, j’ai un bon relationnel et le goût du contact client.