H_brachet H_BRACHET

J'ai toujours souhaité mettre mes compétences juridiques au profit du business. Un poste de responsable des Relations Sociales m'a semblé répondre à cette attente. En effet ce poste permet d'accompagner l'opérationnel de la genèse du projet jusqu'au parcours social.

Il permet aussi par la négociation avec les partenaires sociaux de se doter d'accords qui répondent aux besoins de l'entreprise.

J'aime rechercher les solutions les plus adaptées au business, résoudre des projets complexes et savoir convaincre mon interlocuteur. Pour cela j'ai appris notamment à écouter et faire l'opérationnel pour mieux comprendre, analyser et définir avec lui son besoin et à envisager une problématique sous tous les angles pour explorer tous les scénarii et ensuite opter sur celui qui me parait le plus sécurisant tout en étant le plus adapter à l’entreprise.

L’adaptabilité, la réactivité, la persévérance, le pragmatisme et l’autonomie sont mes atouts



Mes compétences :

Sieges

Audit