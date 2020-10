H. GAILLARD

Une bonne connaissance du secteur économique et industriel national et international de la région RA.

Attestataire, titulaire d' un MASTER 2 Universitaire Economie et Gestion,transport et logistique commercial et industriel . Aptitudes,écoute active, esprit d’analyse et de synthèse. Un management inspiré du LEAN, alliant sens des responsabilités, rentabilité et esprit de loyauté, Mon environnement familial stable, mariée, 2 garçons, est mon équilibre au bon fonctionnement de ma vie personnelle et professionnelle. Je suis à votre écoute, n’hésitez pas à me contacter O619251041.



Mes compétences :

Marketing opérationnel

Lean

Commerce international

MASTER UNIVERSITAIRE MARCHE DU MAGHREB COMMERCE ET