H. PIERSON ACHIR

ACEO RH : Cabinet de conseil en Ressources Humaines

Nous intervenons sur le Grand Est de La France depuis 2005.

Au service de Groupes et de PME.



- Recrutements de Cadres, Ingénieurs, et Techniciens dans tous les secteurs d'activité.

- Audits en Management habilitation à la "méthode 360°".

- Conseil en Orientation scolaire et professionnelle.

- Tests de QI, tests d'aptitudes, personnalité, motivation.

- Coaching CV, Lettres de motivation, Entretiens de recrutement.



Nos 3 atouts sont la réactivité, le professionnalisme et le suivi de nos clients.



Mes compétences :

Conseil RH

Recrutement cadres

Tests psychologiques

Ressources humaines

Vente

Conseil

Recrutement

Accompagnement

Coaching

Management