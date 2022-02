Me déplacer, trouver des nouveaux clients, prospecter, détecter le besoin chez les potentiels clients. Des compétences que j’ai mis en application en proposant mes services en tant que consultant.



Je suis motivé et prêt à m’investir dans des missions à dimension technicocommerciale. Mes compétences de négociateur, d’analyse, mon esprit de synthèse et mon aisance relationnelle m’ont permis de me vendre, convaincre et d’occuper différents postes dans différents secteurs d’activité.



Mes compétences :

Mechanical Testing

Continuous Improvement

Heat Exchanger

Project Management

Public Speaking

Nouveau

ANSYS

Matlab

Abaqus Unified FEA

CATIA

Microsoft Excel

Visual Basic for Applications

SAP

Agile Methodology

Solidworks

Microsoft Project

Microsoft Office

Microsoft Outlook