Habib MOUFADDAL

Habib

tu peins

pour un temps s'apaise l'univers en toi

déchainé,tu peins

tes mains brûlent

les frontières de ton corps

t'emportent

hors de toi-même,tu respires

ta fureur attise l'âme des univers éteints

tous les appels du monde te traversent l'esprit

tu enfantes le feu qui te brûle

la couleur te ravive puis t'éteint

incandescentes restent tes toiles,tu parles et les mots brûlants

transcendent ton être,traversent tes toiles,se heurtent au sens

inconscient de l'autre,à la consciente insensée de l'autre,à son

flègme brûlant qui te fend en deux,et fendent et se confondent

en toi les mots sombrent dans l'oubli

et renaissent des cendres de ton âme de mortel

cédant la parole à tes toiles immortelles.

M.Ihsane