Habib OULDMOUSSA

Je réalise des sites web depuis maintenant près de 10 ans, pouvant travailler sur la totalité des étapes,

de la conception à la réalisation jusqu'à l'administration, le référencement et la promotion en passant par la stratégie SEO et SMO (réseau social) et plateforme de mailing ou de la publicité payante (adsense,Facebook).

https://www.linkedin.com/in/habib-ould-moussa-webmaster/

https://ouldmoussahabib.com/

Mes compétences :

Flash Animation

SEO Search engine optimization

CSS 3

Web marketing

JQuery

Ajax

JavaScript

Wordpress

HTML

PHP 5

HTML 5

Web design

Social networking

Community management