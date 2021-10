Habibatou DIALLO

Titulaire dun master 2 Santé publique parcours Méthodologie et Statistiques en Recherche biomédicale de lUniversité de Paris Sud (Paris-Saclay) et poursuivant actuellement la formation Data analyst dOpenclassrooms en partenariat avec ENSAE-ENSAI.



La formation Data analyst dOpenclassrooms est une formation professionnalisante élaborée de manière à former des étudiants capables daider efficacement à la prise de décision en entreprise. Elle forme notamment à la maitrise des logiciels danalyses de données tel que R, Python, Excel etc. Par ailleurs, elle offre un meilleur encadrement aux étudiants grâce aux sessions de mentorat hebdomadaire par des experts.



Formation éligible à la prime exceptionnelle de 8000 euros versée aux entreprises pour lembauche dun alternant data analyst.