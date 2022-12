Haci-Veli KARAAHMET

J'ai travailler en tant que monteur climatiseur à mes début.

Avec le temps mes attentes et mes objectifs ont évoluer, je suis devenue Directeur technique dans une société qui malheuresement a fermé.

Dans ce role je gérer 6 équipe de pose et le stocks, les achats fournitures et négociation.

Lors de mon service la société est passer de 225000 euros d'achats à 162000 euros grâce au négociation que j'ai eu avec les fournisseur.







Suite à mes éxpérience je maitrise l'installation et le dépannage des systémes d'énergies renouvelable.



Titulaire de tout les diplôme nécessaire pour travailler dans ce domaine, je pocéde une éxpérience professionnelle en concéquance.



Dans une société de ventillation, je me suis perfectionné et complété ma formation avec la ventillation.



Depuis 2013 je suis co-gérant d'une PME dans le domaine des énergies renouvelables.



Mes compétences :

installateur chauffage