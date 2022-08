Hadja Maimouna BALDE (HADJA MAIMOUNA BALDE)

Je suis Hadja Maimouna BALDE; je suis à la recherche d'un CDI dans un milieu où je serais constamment confronté à différentes situations, être obligé de me dépasser et d'être constamment en action Si non je m'ennuis vite.



Je viens d'être diplômé d'un double Master en Marketing et Développement Commercial + en Management et Stratégie des Entreprises à ESG- Merkure Business School sur Aix en Provence.



J'ai pu acquérir ce diplôme avec un contrat d'apprentissage au sein de YES WE SUN qui va s'achever en début du mois d'octobre de cette année. Ma mission principale, est de vendre de projets dinstallations solaires photovoltaïques et de Pompes à chaleur aux particuliers et aux professionnels dans toute la région PACA.



J'ai déjà eu beaucoup d'autres expériences dans différents domaines d'activité avant de décider de venir à bout d'un Master. , mon CV en témoigne.



J'aime travaillé j'irais jusqu'à dire que je suis une acharnée du travail mais ce qui anime cette ardeur, cette ténacité et ce courage en moi sont le fait d'être constamment confronté à de différentes situations, à de différents challenges, et d'apprendre tous les jours quelque chose dans mon travail.