Hadrien BONIER

Diplômé d'un Master 2 Banque de l'Institut d'Administration des Entreprises Savoie Mont Blanc (IAE Savoie Mont Blanc), j'ai commencé ma carrière au sein de la Banque Laydernier en tant que Conseiller de Clientèle Privée pendant une durée de trois ans, puis je fus en charge de la conquête, du développement et de la fidélisation d'une clientèle de Professions Libérales pendant deux années. A cette époque, un nouveau défi s'est présenté à moi : la création d'un poste de Conseiller de Clientèle Privée et de Professionnels au sein d'une Agence "Nouvelle génération" dite « Agence Conseil » à Magland.



Aujourd'hui, je suis en charge du développement dune clientèle de Professionnels essentiellement du secteur Industriel et plus spécifiquement du secteur du décolletage (Spécificité Régionale). Rattaché fonctionnellement et hiérarchiquement à l'agence de Cluses, jexerce cependant mon activité commerciale et professionnelle en totale autonomie au sein de lagence de Scionzier (Vallée de l'Arve).