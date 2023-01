Haemaru RYU

Http://www.minolight.com



Bonjour,



Je dirige la société Minolight, spécialisée dans la distribution des équipements à forte valeur ajoutée, associé à l'éclairage industriel et tertiaire.



Nos activités évolue sur 3 offres suivantes;



1. Treuils pour luminaires



En tant que distributeur exclusif France, nous distribuons une solution inédite permettant de motoriser les éclairages et lustres pour faciliter leur entretien dans les environnements tertiaires et industriels.



2. LED industriels



Distributeur des luminaires LED à très grande valeur ajoutée avec éclairement indirect pour la réduction de l'éblouissement.



3. SmartView



Distribution des films adhésifs à cristaux liquides, permettant de contrôler l'opacité du film appliqué sur le vitre existant.



Mes compétences :

Commerce international

Marketing

Export

Business development