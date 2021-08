Hafidh SEDKAOUI

Organiser et coordonner lensemble des activités de la base en matière de restauration et dhôtellerie. Établir les menus en collaboration avec le chef de cuisine ou le cuisinier. Mettre en place une démarche d'assurance qualité selon les quatre dimensions : santé, sanitaire, qualité de service et saveur. Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité dans la gestion des cuisines et des sites de distribution de repas (maîtrise des consommations) Assurer la gestion administrative du personnel sous mz responsabilité et suivre leur activité (pointage, évaluation, rotation, etc.). Veiller à lentretient et le respect des règles dhygiène et de sécurité dans les locaux. Veiller au respect des cahiers de charge clients. Assurer la relation avec les clients sur le site. Anticiper les besoins et assurer lapprovisionnement régulier du site (base) en produits de restauration et dhébergement. Assurer le retour

