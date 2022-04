Haja RALAMBOSOA

Directeur au sein de GBS - IT Finance/Pôle Investment Banking Solutions, j'ai piloté des programmes de transformation d’entreprise et des projets d’intégration de systèmes pour le compte de plusieurs institutions financières (Cortal Consors, Fortis Banque France, Banque Palatine, Banque de Neuflize, SelfTrade , Exane, FinInfo/Anthium), pour des industriels tels que la RATP, RENAULT AUTOMATION, PIRELLI ainsi que pour des comptes sensibles (domaine militaire) comme MATRA-DEFENSE et CSEE.

J'ai aussi participé à des missions de conseil pour l’élaboration d’architecture applicative et technique dans divers domaines tels que la Banque/Assusrance/Mutuelle (Banque de Neuflize, Natéxis Banque Populaire, Société Générale, Sogessur, MGET, MFP, Ministère de l’Equipement et des Transports), dans le cadre de refonte de systèmes d’information, de mise en œuvre de schéma directeur ainsi que d’audits de systèmes d’information.

Je suis également animateur de séminaires sur les systèmes d'information financiers dans des Ecoles d'Ingénieurs (EDHEC,...)



Mes compétences :

Direction de Programme

PROGRAMME

Schéma directeur

Systèmes d'Information