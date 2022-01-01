Haja RANDRIANANTOANDRO

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GROUPE EDAP-TMS
- RESPONSABLE RH GROUPE
2001 - maintenant
-ELABORATION DES ACCORDS; REGLEMENTS; CONVENTIONS...DES DIFFERENTES ENTITES DU GROUPE
-GESTION DES SALARIES DEPUIS L EMBAUCHE JUSQU AU DEPART (recrutement, contrats, procédures de licenciement individuel et collectif, suivi des litiges salariés...)
-EPARGNE SALARIALE; participation, intéressement (négociation avec les institutions financières, avec les IRP et la direction, études et élaboration des accords des différentes entités du groupe, procédure de distribution, de placement...)
-RELATION AVEC LES IRP ( négociations, réunions, élections...)
-GESTION PREVISIONNELLE DE L'EMPLOI ET DE FORMATION: ETUDE DES BESOINS, ELABORATION DU PLAN, BUDGET, SUIVI DES ACTIONS DE FORMATION DU GROUPE...
-PROCEDURE DE SCISSION SUR LE PLAN SOCIAL ET JURIDIQUE: transfert, recrutement, création de la nouvelle société...
-GESTION DE LA MASSE SALARIALE: ETUDE, NEGOCIATION, ELABORATION ET CONTROLE DU BUDGET SALARIAL DES SERVICES DES DIFFERENTES ENTITES DU GROUPE...
-NEGOCIATION, ELABORATION ET CONTROLE DU BUDGET GLOBAL DU DEPARTEMENT RH...
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GROUPE ALLIANCE
- RESPONSABLE ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE GROUPE
PARIS
1995 - 2001
CREATION DU DEPARTEMENT: ADMINISTRATION/FINANCE/JURIDIQUE
-RESPONSABLE DE L'ORGANISATION CENTRALISEE ET DE MANAGEMENT DU DEPARTEMENT ADMINISTRATION ET FINANCE D UN GROUPE DE 4 SOCIETES ET DE 8 ETABLISSEMENTS.
-MISE EN PLACE DES PROCEDURES DE GESTION EN: RH/JURIDIQUE/COMPTA-FINANCE/BUDGET ET RESPONSABLE DE CES DOSSIERS.
-ETUDES, CHOIX, NEGOCIATION, MISE EN PLACE DES DIFFERENTS SYSTEMES D EXPLOITATION DU DEPARTEMENT ADMINISTRATION ET FINANCE: Conception de la nomenclature des différents comptes internes (financiers, analytiques, budgétaires, RH, paramétrages...)
-MISE EN PLACE DE LA POLITIQUE SOCIALE; ELABORATION ET CONTROLE BUDGETAIRE; ETUDES ET GESTION DU FINANCEMENT INTER-SOCIETES; PLACEMENT FINANCIER; ELABORATION DES ACCORDS, REGLEMENTS, CONVENTIONS, PROCEDURES DE SCISSION SUR LE PLAN SOCIAL/FISCAL/JURIDIQUE ET MISE EN PLACE DE LA CREATION DE LA NOUVELLE ENTITE...
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STREICHENBERGER ENERGIES SERVICES
- RESPONSABLE PAIE & GRH
1994 - 1995
CDD. MISSION PRINCIPALE:
-ELABORATION DU BILAN SOCIAL DU GROUPE DE 1350 SALARIES,
27 ETABLISSEMENTS.
-CONTROLE DE LA PAIE DU GROUPE, EFFECTUEE PAR LES GESTIONNAIRES ET LES TECHNICIENNES RH...
-PARTICIPATION ACTIVE A LA PROCEDURE DE FUSION DE 5 GROUPES DE SOCIETE ET SES IMPACTS SUR LE PLAN SOCIAL ET JURIDIQUE ( de 1350 salariés à plus de 5000 salariés)..
-TRAVAUX DE MANIPULATION ET DE CONTROLE DU SYSTEME D'EXPLOITATION DU GROUPE
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CABINET LE MAS - FEU VERT - TECHNOMED INTERNATIONAL - REEL
- COMPTABLE - RESPONSABLE PAIE & GRH
1986 - 1994
-GESTION DU PERSONNEL ET PAIE - CONTROLE
-MISE EN PLACE DE SYSTEME D EXPLOITATION RH ET COMPTABILITE
-COMPTABILITE GENERALE - CONTROLE DES COMPTES ANNUELS - BILAN ANNUEL
(30 établissements)...