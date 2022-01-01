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Haja RANDRIANANTOANDRO

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Entreprises

  • GROUPE EDAP-TMS - RESPONSABLE RH GROUPE

    2001 - maintenant -ELABORATION DES ACCORDS; REGLEMENTS; CONVENTIONS...DES DIFFERENTES ENTITES DU GROUPE

    -GESTION DES SALARIES DEPUIS L EMBAUCHE JUSQU AU DEPART (recrutement, contrats, procédures de licenciement individuel et collectif, suivi des litiges salariés...)

    -EPARGNE SALARIALE; participation, intéressement (négociation avec les institutions financières, avec les IRP et la direction, études et élaboration des accords des différentes entités du groupe, procédure de distribution, de placement...)

    -RELATION AVEC LES IRP ( négociations, réunions, élections...)

    -GESTION PREVISIONNELLE DE L'EMPLOI ET DE FORMATION: ETUDE DES BESOINS, ELABORATION DU PLAN, BUDGET, SUIVI DES ACTIONS DE FORMATION DU GROUPE...

    -PROCEDURE DE SCISSION SUR LE PLAN SOCIAL ET JURIDIQUE: transfert, recrutement, création de la nouvelle société...

    -GESTION DE LA MASSE SALARIALE: ETUDE, NEGOCIATION, ELABORATION ET CONTROLE DU BUDGET SALARIAL DES SERVICES DES DIFFERENTES ENTITES DU GROUPE...

    -NEGOCIATION, ELABORATION ET CONTROLE DU BUDGET GLOBAL DU DEPARTEMENT RH...

  • GROUPE ALLIANCE - RESPONSABLE ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE GROUPE

    PARIS 1995 - 2001 CREATION DU DEPARTEMENT: ADMINISTRATION/FINANCE/JURIDIQUE

    -RESPONSABLE DE L'ORGANISATION CENTRALISEE ET DE MANAGEMENT DU DEPARTEMENT ADMINISTRATION ET FINANCE D UN GROUPE DE 4 SOCIETES ET DE 8 ETABLISSEMENTS.

    -MISE EN PLACE DES PROCEDURES DE GESTION EN: RH/JURIDIQUE/COMPTA-FINANCE/BUDGET ET RESPONSABLE DE CES DOSSIERS.

    -ETUDES, CHOIX, NEGOCIATION, MISE EN PLACE DES DIFFERENTS SYSTEMES D EXPLOITATION DU DEPARTEMENT ADMINISTRATION ET FINANCE: Conception de la nomenclature des différents comptes internes (financiers, analytiques, budgétaires, RH, paramétrages...)

    -MISE EN PLACE DE LA POLITIQUE SOCIALE; ELABORATION ET CONTROLE BUDGETAIRE; ETUDES ET GESTION DU FINANCEMENT INTER-SOCIETES; PLACEMENT FINANCIER; ELABORATION DES ACCORDS, REGLEMENTS, CONVENTIONS, PROCEDURES DE SCISSION SUR LE PLAN SOCIAL/FISCAL/JURIDIQUE ET MISE EN PLACE DE LA CREATION DE LA NOUVELLE ENTITE...

  • STREICHENBERGER ENERGIES SERVICES -  RESPONSABLE PAIE & GRH

    1994 - 1995 CDD. MISSION PRINCIPALE:

    -ELABORATION DU BILAN SOCIAL DU GROUPE DE 1350 SALARIES,
    27 ETABLISSEMENTS.

    -CONTROLE DE LA PAIE DU GROUPE, EFFECTUEE PAR LES GESTIONNAIRES ET LES TECHNICIENNES RH...

    -PARTICIPATION ACTIVE A LA PROCEDURE DE FUSION DE 5 GROUPES DE SOCIETE ET SES IMPACTS SUR LE PLAN SOCIAL ET JURIDIQUE ( de 1350 salariés à plus de 5000 salariés)..

    -TRAVAUX DE MANIPULATION ET DE CONTROLE DU SYSTEME D'EXPLOITATION DU GROUPE

  • CABINET LE MAS - FEU VERT - TECHNOMED INTERNATIONAL - REEL - COMPTABLE - RESPONSABLE PAIE & GRH

    1986 - 1994 -GESTION DU PERSONNEL ET PAIE - CONTROLE

    -MISE EN PLACE DE SYSTEME D EXPLOITATION RH ET COMPTABILITE

    -COMPTABILITE GENERALE - CONTROLE DES COMPTES ANNUELS - BILAN ANNUEL
    (30 établissements)...

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