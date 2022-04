Haja RAZAFIMANDIMBY

Formations :

 2014/2015 : Master 1 Sciences du langage (Rech : RELAI)

- Bordeaux III (MOntaigne)

 2013/2014 : Master 1 Sciences du langage Analyse de discours médiatiques, politiques et institutionnels

- Paul Valéry (Montpellier)

- Enseignement disciplinaire : Enonciation et discours politiques/ Méthodologie de la recherche/ Langage, technologies et corpus/ Structuration des textes médiatiques/ Anglais/ Espagnol (niveau intermédiaire)



 2012/2013 : Licence Science du langage Communication, Médiation numériques et nouveaux médias

- Paul Valery (Montpellier).

- Enseignement disciplinaire : Méthode et enquêtes en communication/Médias : télévision /Ingénierie éditoriale/ Nouveaux médias – Ecriture numérique/ Analyse d’interactions Verbale/ Technologie pour l’interaction/ Anglais/ Espagnol (niveau intermédiaire)



 2009/2010 : Baccalauréat STG (communication) Lycée Ste-Marthe-Chavagnes (Angoulême, Charente).

 2006/2007 : B.E.P vente action marchande Lycée Ste-Marthe-Chavagnes (Angoulême, Charente).



Expériences :

 Juillet/Aout: (2013-2012-2011-2010-2009) : Préparateur de commandes – Base d’Intermarché Roullet St Estephe (Charente)

 Octobre, Décembre 2006/ Janvier 2007 : Vendeur stagiaire – A. Thiery, rue piétonne Angoulême (Charente).

 Juillet 2007 : Manutentionnaire – S.A.R.L VERLIAT Angoulême.



Qualités :

 Honnête - Sérieux – Motivé – Sens du relationnel - Curieux



Loisirs :

 2005/2008 : Ecole de dessin Les Acacias – Angoulême.

 2008/2010 : Foot en Salle St Saturnin Charente. (16)





Cependant grâce à mes nombreux comptes tels que Facebook, twitter et MySpace par exemple, je connais leurs caractéristiques et la manière dont on les utilise. J’aimerai concrétiser mes connaissances théoriques par de la pratique lors d’un stage car mon intérêt pour les médias sociaux et Intégrer votre entreprise représenterai une grande opportunité : celle de mettre en application les savoir-faire acquis lors de ma formation universitaire, mais aussi d’avoir un pied dans le monde professionnel.

De plus, J'utilise quotidiennement les réseaux sociaux et je maîtrise les techniques de mise en visibilité sur le web à travers ces réseaux. Je connais également les logiciels de la suite Adobe (Photoshop et Indésign), les logiciels de Microsoft (Word, Excel, Power Point) et aussi un logiciel de vidéo final Cut qui me permet de mettre des vidéo sur des sites d’hébergements de vidéos.





Mes compétences :

